« Essentiel » une exposition de l’artiste Isao Église Saint-Pierre Assignan Catégories d’Évènement: Assignan

Hérault « Essentiel » une exposition de l’artiste Isao Église Saint-Pierre Assignan, 16 septembre 2023, Assignan. « Essentiel » une exposition de l’artiste Isao 16 et 17 septembre Église Saint-Pierre Gratuit. Entrée libre. Sublimant la grande voûte de l’église Saint-Pierre, « Essentiel » est une installation de l’artiste Isao. Elle fait écho aux œuvres suspendues à la galerie rue de Paris. Pour cet étonnant ballet poétique Yves Alleaume, plasticien multidisciplinaire, a réalisé un environnement sonore où le public sera immergé dans un univers onirique total. Église Saint-Pierre Bourg, 34360 Assignan Assignan Hérault Occitanie 04 67 38 04 44 L’église paroissiale Saint-Pierre est une construction du XVIIe siècle (1604), avec une nef à trois travées, couverte d’un berceau plein cintre. La clé de voûte date de 1701.

Elle dispose d’une horloge authentique au patrimoine technique remarquable, alimentant le clocher. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Isao Détails Catégories d’Évènement: Assignan, Hérault Autres Lieu Église Saint-Pierre Adresse Bourg, 34360 Assignan Ville Assignan Departement Hérault Lieu Ville Église Saint-Pierre Assignan

Église Saint-Pierre Assignan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/assignan/