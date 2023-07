Découvrez l’unique vestige roman de cette église lors d’une visite guidée de l’ancien portail Église Saint-Pierre Arrout Catégories d’Évènement: Ariège

Découvrez l'unique vestige roman de cette église lors d'une visite guidée de l'ancien portail

16 et 17 septembre

Église Saint-Pierre

Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez les vestiges romans de cette église du XIXe siècle lors d'une visite guidée.

L'église, bâtie en 1847, est ornée d'un intéressant décor Second Empire dans les tons pastel. Mais le bâtiment a conservé également quelques traces de la vieille église romane qu'il a remplacée, révélatrices de l'histoire du village. Au XIIe siècle, Arrout est une possession de l'Ordre du Temple, relevant de la commanderie de Montsaunès en Comminges : la chapelle romane est vraisemblablement l'œuvre des templiers eux-mêmes. De leur édifice a survécu le portail sculpté, démonté puis placé à l'intérieur de l'église du XIXe siècle, à l'entrée des fonts baptismaux. D'allure générale rustique, sculpté de façon très simple, ce portail date du début du XIIIe siècle : cette époque voit l'avènement du style gothique dans le nord de la France, alors que les Pyrénées s'en tiennent aux acquis de l'époque romane. L'arc en plein-cintre du portail se compose de quatre moulurations noyées dans un foisonnement d'ornements : motif d'épis, de losanges, serpents, rosaces, frise de masques pris dans des mandorles, aux profils caricaturaux mais variés (mentons en galoche, barbes pointues, têtes casquées…). On dit volontiers que ces têtes, notamment parce que certaines sont casquées, seraient celles de templiers, ces moines-soldats qui protégeaient les pèlerins en Terre Sainte à l'époque des croisades…

Église Saint-Pierre
Bourg, 09800 Arrout
Arrout
09800 Ariège
Occitanie

À partir de Saint-Girons prendre la direction de Castillon en Couserans passer Moulis, Alas, Engomer, puis tourner à droite au carrefour Arrout Cescau, monter la Dp 404 pour se garer autour de l'Eglise.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

