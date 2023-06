Visites guidées de la collégiale d’Appoigny et de sa tour Église Saint-Pierre Appoigny, 16 septembre 2023, Appoigny.

Découvrez l’église Saint-Pierre d’Appoigny, collégiale du XIIIe siècle, ainsi que sa haute tour carrée, construite au XVIe siècle. Son jubé, qui forme trois grandes arcades limitées par des pilastres cannelés et décorés dans les écoinçons de figures d’anges, est classé aux Monuments historiques. Des visites guidées sont organisées en permanence, avec quatre montées accompagnées à la tour par jour.

Église Saint-Pierre Rue Châtel Bourgeois, 89380 Appoigny Appoigny 89380 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 73 86 38 45 https://www.mairie-appoigny.fr/ https://www.facebook.com/groups/117162174984815;http://lesamisdelacollegiale.blogspirit.com/ C’est sur le bourg gallo-romain d’Epponiacus, situé le long de la célèbre Via Agrippa menant de Lyon à Boulogne-sur-Mer, que selon la tradition, se situait le domaine de la famille de Germain. Le grand saint, évêque d’Auxerre de 418 à 448, y serait né vers 385. Ses successeurs furent les seigneurs d’Appoigny jusqu’à la Révolution. L’un d’eux, Guillaume de Seignelay, fonda entre 1207 et 1220 l’église St-Pierre au début du XIIIe siècle et la dota d’un collège, c’est-à-dire d’une communauté de chanoines. L’édifice présente d’importantes similitudes de style avec le chœur de la cathédrale d’Auxerre, dont la réalisation fut lancée dans les mêmes années, aux environs de 1215, par le même évêque. Saint-Pierre d’Appoigny fut bâtie d’un seul jet et constitue un magnifique exemple de gothique classique, à l’exception des parties hautes de la tour du clocher, édifiées au XVIe et de la chapelle nord bâtie au XVIIe siècle. Parking devant la collégiale

