Journées Musicales de Dieulefit. Concert : « Rencontre avec un pianiste » Eglise Saint-Pierre à Dieulefit, 17 juillet 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

RENCONTRE INSOLITE entre un PIANISTE CONCERTISTE et DE JEUNES ENFANTS EN DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE.

2023-07-17 à 16:30:00 ; fin : 2023-07-17 . .

Eglise Saint-Pierre à Dieulefit la Viale, 3 rue des Prisons,

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



INSOLITE MEETING between a CONCERT PIANIST and YOUNG CHILDREN DISCOVERING MUSIC

ENCUENTRO INSÓLITO entre un PIANISTA DE CONCIERTO y JÓVENES NIÑOS DESCUBRIENDO LA MÚSICA

INSOLIDE BEGEGNUNG zwischen einem KONZERTPIANISTEN und JUNGEN KINDERN, DIE DIE MUSIK ENTDECKEN wollen

