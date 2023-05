Journées Musicales de Dieulefit. Concert d’ouverture : Carte blanche à Sarah Jouffroy Eglise Saint-Pierre à Dieulefit, 16 juillet 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Dans le vieux village à l’Église Saint-Pierre, la voix d’or de Sarah Jouffroy va nous enchanter dans les joyaux qu’elle va nous interpréter au 1er concert de ces Journées Musicales de Dieulefit, organisées par l’Association « Chemins de Pierre »..

2023-07-16 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-16 . .

Eglise Saint-Pierre à Dieulefit la Viale, 3 rue des Prisons,

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the old village at the Saint-Pierre Church, the golden voice of Sarah Jouffroy will enchant us in the jewels that she will interpret for us in the 1st concert of these Musical Days of Dieulefit, organized by the Association « Chemins de Pierre ».

En el pueblo viejo, en la iglesia Saint-Pierre, la voz de oro de Sarah Jouffroy nos encantará con las joyas que interpretará en el primer concierto de estas Jornadas Musicales de Dieulefit, organizadas por la Asociación « Chemins de Pierre ».

Im alten Dorf in der Kirche Saint-Pierre wird uns die goldene Stimme von Sarah Jouffroy mit den Juwelen verzaubern, die sie uns im 1. Konzert dieser Musiktage von Dieulefit vortragen wird, die von der Vereinigung « Chemins de Pierre » (Steinwege) organisiert werden.

