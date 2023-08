Concert des Petits Chanteurs de la maîtrise de Lannion Eglise Saint-Pierre, à Coatréven Coatréven Catégories d’Évènement: Coatréven

Côtes-d'Armor Concert des Petits Chanteurs de la maîtrise de Lannion Eglise Saint-Pierre, à Coatréven Coatréven, 17 septembre 2023, Coatréven. Concert des Petits Chanteurs de la maîtrise de Lannion Dimanche 17 septembre, 16h00 Eglise Saint-Pierre, à Coatréven Participation au chapeau A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2023

Musique sacrée, musique contemporaine, musique en langue bretonne

Direction musicale : François-Xavier Kernin Eglise Saint-Pierre, à Coatréven Rue de l’église, 22450, Coatréven Coatréven 22450 Côtes-d’Armor Bretagne https://coatreven.bzh/ https://coatreven.bzh/vie-locale/histoire-et-patrimoine/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089062 Elle date pour l’essentiel du XVIIIème siècle. Le porche (1730) et le clocher (1743) ont seuls été inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 20 janvier 1926. A l’intérieur, le visiteur pourra découvrir un maître-autel surmonté d’un beau retable de la fin du XVIIe représentant la scène de l’Assomption. Un deuxième autel de 1696 également surmonté d’un retable se trouve dans le transept nord. Les deux retables ont en commun l’incrustation d’ossements à leurs angles. Le clocher-pignon à balustrade de 1743, desservi par une tourelle d’escalier et surmonté d’un dôme, est un élément architectural typiquement trégorois. L’église conserve par ailleurs son enclos paroissial en granit et son cimetière, qui comprend la tombe de l’abbé Rumeur, considéré comme un saint homme. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

