Découvrez l’histoire d’un centre-ville en suivant une visite commentée Eglise Saint-Pie-X Essey-lès-Nancy Catégories d’Évènement: Essey-lès-Nancy

Meurthe-et-Moselle Découvrez l’histoire d’un centre-ville en suivant une visite commentée Eglise Saint-Pie-X Essey-lès-Nancy, 16 septembre 2023, Essey-lès-Nancy. Découvrez l’histoire d’un centre-ville en suivant une visite commentée Samedi 16 septembre, 18h30 Eglise Saint-Pie-X Partez à la découverte du centre-ville au cours d’une visite guidée qui vous fera remonter le temps pour redécouvrir le Essey d’autrefois, de Pie X à Maringer.

Découvrez l’église Saint-Pie-X, puis, à deux pas, comment ne pas fouler l’avenue Roosevelt, autrefois la rue du Lavoir ? L’occasion de rappeler également le vieux tramway, qui traversait déjà Essey-lès-Nancy, il y a un siècle.

Découvrez encuite la clinique Pasteur, quant à elle, ouverte en 1970, qui n’a cessée de se développer à travers les décennies marquant à la fois l’avenue Foch, mais également la rue Parmentier.

Et justement, c’est là que s’achèvera la visite, dans le parc Maringer et par la riche histoire de cette salle, qui, autrefois, était le stand de tir de Nancy. De grands événements s’y sont déroulés, comme le concours international de tir de 1906, dont des coupes Daum rappellent encore le souvenir dans les collections du musée des Beaux-Arts. Eglise Saint-Pie-X 41 Avenue du Général Leclerc, 54270 Essey-les-Nancy Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est Pie X est une église construite entre 1965 et 1967. Sa grande nef unique offre une vaste halle. Son orgue et ses vitraux modernes en font également le charme de ce lieu unique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00 Aimelaime~commonswiki Détails Catégories d’Évènement: Essey-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Eglise Saint-Pie-X Adresse 41 Avenue du Général Leclerc, 54270 Essey-les-Nancy Ville Essey-lès-Nancy Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Eglise Saint-Pie-X Essey-lès-Nancy

Eglise Saint-Pie-X Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/essey-les-nancy/