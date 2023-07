Visite de l’église Église Saint-Piat Saint-Piat, 17 septembre 2023, Saint-Piat.

Visite commentée de l’église.

Église Saint-Piat Place Marcel Binet 28130 Saint-Piat Saint-Piat 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire http://www.patrimoine-histoire-saint-piat.fr/ L’église actuelle a été construite sous François 1er aux alentours de 1535, date visible sur l’abside. Dans le bois de la voûte, au nord, on peut lire 1542. L’autre extrémité de la poutre ont été sculptées deux figures dont l’une évoque pour certains la tête de François 1er. D’autres sont ornées d’animaux symboliques. Au fronton, un saint Piat habillé en prêtre, sculpté, accueille les fidèles. Il est probablement plus ancien que le reste de l’église. Les portes, classées au titre des monuments historiques, représentent les saints Sébastien et Roch, invoqués traditionnellement contre la peste. Outre le sarcophage, on note dans l’église la présence d’une statue de la Vierge trônant et présentant son Fils. Datée du XVIe siècle (Renaissance), elle diffère des modèles statiques et frontaux très répandus au moyen-âge, par son mouvement souple et la présentation de l’enfant penché sur le côté vers les fidèles. Dans le chœur, le fragment bas-relief (classé) de l’embaumement du Christ, daté du XVe siècle est un bel exemple de sculpture médiévale. Le beffroi vient d’être remis en état grâce à une souscription publique (via la Fondation du Patrimoine).

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Association Valorisation patrimoine Saint-Piat/Mévoisins