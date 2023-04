Concert au profit des chrétiens arméniens Église Saint-Philippe du Roule Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert au profit des chrétiens arméniens Église Saint-Philippe du Roule, 25 mai 2023, Paris. Concert au profit des chrétiens arméniens Jeudi 25 mai, 20h30 Église Saint-Philippe du Roule Programme :

Debussy : 3 Préludes

Liszt : Rhapsodie Espagnole

Poulenc : Sonate pour hautbois et piano

Mendelssohn : Sonate pour violon en fa mineur

Bach : Double Concerto pour hautbois et violon Le concert aura lieu en l’église Saint-Philippe-du-Roule à 20h30. L’entrée sera gratuite avec participation libre à l’issue. Église Saint-Philippe du Roule 154 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris 75008 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T20:30:00+02:00 – 2023-05-25T22:00:00+02:00

2023-05-25T20:30:00+02:00 – 2023-05-25T22:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Philippe du Roule Adresse 154 rue du Faubourg Saint-Honoré Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Église Saint-Philippe du Roule Paris

Église Saint-Philippe du Roule Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert au profit des chrétiens arméniens Église Saint-Philippe du Roule 2023-05-25 was last modified: by Concert au profit des chrétiens arméniens Église Saint-Philippe du Roule Église Saint-Philippe du Roule 25 mai 2023 Église Saint-Philippe-du-Roule Paris Paris

Paris Paris