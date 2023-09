Cet évènement est passé Visite commentée Église Saint-Perpet Neuil Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Neuil Visite commentée Église Saint-Perpet Neuil, 16 septembre 2023, Neuil. Visite commentée Samedi 16 septembre, 10h00 Église Saint-Perpet Entrée libre L’association Neuil Patrimoine vous invite à une visite commentée de l’église du XIe siècle, remaniée plusieurs fois.

Au travers de la présentation « Regardons notre patrimoine », decouvrez tableau « Le Bon Pasteur » de Philippe de Champaigne.

Enfin, vous pourrez, en toute autonomie et avec livret (itinéraire et commentaires) faire une balade à la découverte des croix de chemins. Église Saint-Perpet 21 rue de l’église 37190 Neuil Neuil 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://neuil-patrimoine.fr Protégée au tire des Monuments Historiques depuis 1971, l’église Saint Perpet a été bâtie au XIe siècle.

Remaniée par des campagnes de reconstructions ou modifications aux XIIe, XIIIe, XVe et XVIe siècles, son architecture du style roman au style Renaissance, témoigne de son histoire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 Geneviève Perrin-Maret Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Neuil Autres Lieu Église Saint-Perpet Adresse 21 rue de l'église 37190 Neuil Ville Neuil Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Église Saint-Perpet Neuil latitude longitude 47.171377;0.511453

Église Saint-Perpet Neuil Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuil/