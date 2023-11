CONCERT DE L’ACCORDEON CLUB LORRAIN Eglise Saint Paulin Anoux, 12 novembre 2023, Anoux.

Anoux,Meurthe-et-Moselle

Concert de l’Accordéon Club Lorrain

Gratuit pour les moins de 12 ans. Tout public

Dimanche 2023-11-12 15:30:00 fin : 2023-11-12 . 10 EUR.

Eglise Saint Paulin rue Pasteur

Anoux 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Concert by Accordéon Club Lorrain

Free for children under 12

Concierto del Accordéon Club Lorrain

Gratis para menores de 12 años

Konzert des Accordéon Club Lorrain

Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Mise à jour le 2023-10-26 par MILTOL