LES STENTORS EGLISE SAINT PAUL Strasbourg, 7 décembre 2023, Strasbourg.

LES STENTORS EGLISE SAINT PAUL a lieu à la date du 2023-12-07 à 20:00:00.

Tarif : 29.2 à 29.2 euros.

Pitch Stentors chantent NoËl Depuis maintenant 10 ans et apre`s plus de 900 000 albums vendus et 8 albums de reprises des plus grandes chansons franc¸aises, re´compense´s par de nombreux disques d’or, Vianney Guyonnet , Mathieu Sempe´re´et Mowgli Laps se retrouvent aujourd’hui autour d’un tout autre re´pertoire : Les Chants de Noe¨l. Dans le cadre de « Strasbourg capitale de Noel », Ils reviennent pour 2 dates exceptionnelles dans un format ine´dit.En effet, pour 2 concerts, ils seront accompagne´s chaque soir pas une chorale diffe´rente. Un re´pertoire que nous portons tous dans notre cœur et nos traditions, qui va de « Douce Nuit », « White Christmas », « Mon beau sapin », « Petit Papa Noe¨l » de Tino Rossi, jusqu’aux chants sacre´s tels que : « Ave Maria » ou « Minuit Chre´tien » mais aussi quelques compositions. Lyrisme, harmonie, symbiose des voix, tendresse au service de la magie de Noe¨l.

Réservez votre billet ici

EGLISE SAINT PAUL

1 PLACE EISENHOWER Strasbourg 67000

https://www.youtube.com/user/LesstentorsVEVO

https://www.facebook.com/LesStentors

Réservez votre billet ici