Visite de l’église qui a été construit au XIXe siècle dans le style néo-roman, les vitraux datent de 1871 et ont été restaurés en 2000.

Église Saint-Paul 2 place Saint-Louis 37530 Saint-Règle Saint-Règle 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 57 41 21 L’édifice présente la particularité d’avoir été construit au XIXe siècle dans le style néo-roman et d’être entouré de la mairie et de l’école. Les vitraux de l’atelier Lobin datent de 1871 et ont été restaurés en 2000.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Commune de Saint-Règle