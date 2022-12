De Saint-Paul Saint-Louis à la gare des Bénédictins : vitraux Eglise Saint Paul Saint Louis Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Sur réservation

Partez à la découverte de l’œuvre du maître verrier Francis Chigot, depuis la méconnue église Saint-Paul Saint-Louis construite pour les cheminots jusqu’aux vitraux Art Déco de la gare des Bénédictins Eglise Saint Paul Saint Louis rue aristide briand limoges Ester Limoges 87068 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires :

– Samedi 7 janvier

15 h 30

Durée : 1 h 30

Tarif plein : 6 € – Tarif réduit : 4 €

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme.

