06 82 01 22 63 http://associationdevenir.free.fr Balade urbaine à Encagnane, La balade prévue par l’association Devenir propose une découverte de la qualité de ce quartier mal connu des aixois, dont l’intérêt tient dans son potentiel urbain.Il pourrait se transformer en un immense parc urbain à habiter. Encagnane étymologiquement c’est le lieu ou pousse la canne de Provence.

Autrefois terrains vagues, friches paturages et même bidonvilles occupaient le terrain. En janvier 1960 un arrêté ministériel instaure une ZUP sur ce territoire. Après la seconde guerre mondiale, c’est le baby-boom l’arrivée en masse de maind’oeuvre étrangère, l’exode des rapatriés d’Algérie.

L’architecte Raymond Lopez suivi de Henri Longepierre donnent priorité au maintien de la qualité de vie des habitants, avec une grande place laissée à la végétation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T10:30:00+02:00

2022-10-15T12:00:00+02:00 © Pascal Clément

