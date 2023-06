Parcours autour de l’orgue : Le dernier orgue livré et signé par la famille Cavaillé-Col est à découvrir dans cette église Église Saint-Paul Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Parcours autour de l’orgue : Le dernier orgue livré et signé par la famille Cavaillé-Col est à découvrir dans cette église Église Saint-Paul Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes. Parcours autour de l’orgue : Le dernier orgue livré et signé par la famille Cavaillé-Col est à découvrir dans cette église Samedi 16 septembre, 10h00 Église Saint-Paul Gratuit. Entrée libre. L’église abrite le dernier orgue livré et signé par la famille Cavaillé-Col. Il a été installé en 1849 et entièrement restauré par l’entreprise Laurent Plet sous la maîtrise d’ouvrage de la DRAC.

Pour les Journées européennes du patrimoine l’association des Amis des Orgues de Saint-Paul vous propose une découverte de l’orgue présentée par Bruno Matéos. Église Saint-Paul Place de la Madeleine, 30900 Nîmes Nîmes 30900 Gard Occitanie 04 66 76 74 49 Ce lieu de culte, construit par Charles Questel à partir de 1835, est le premier exemple d’architecture néo-romane en France. Les décors intérieurs, d’inspiration byzantine, sont l’œuvre d’un élève du célèbre Ingres, Hippolyte Flandrin. Son orgue remarquable est signé Aristide Cavaillé-Coll. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

