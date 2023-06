Visite libre de l’église Saint-Paul Eglise Saint-Paul Lyon, 16 septembre 2023, Lyon.

Visite libre de l’église Saint-Paul de style Romano-Byzantin, intérieur et extérieur : deuxième plus ancien bâtiment d’église de Lyon

Eglise Saint-Paul place GERSON 69005 LYON Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Deuxième plus ancien bâtiment d’église de Lyon, après la basilique d’Ainay. L’église actuelle a été construite au 12ème siècle en style romano-byzantin et modifiée au cours des siècles suivants. Les derniers travaux de restauration datent de 2012. Gare SNCF St-Paul et nombreuses lignes de bus.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Paroisse