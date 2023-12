Saint-Paul donne le La Eglise Saint-Paul-lès-Dax, 1 décembre 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

Pierre Poque, organiste titulaire de l’église de Saint-Paul-lès-Dax, fait résonner les 1 400 tuyaux de son instrument pour un concert exceptionnel..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

Eglise Rue Abbé Bordes

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Pierre Poque, titular organist of the church of Saint-Paul-lès-Dax, makes the 1,400 pipes of his instrument resound for an exceptional concert.

Pierre Poque, organista titular de la iglesia de Saint-Paul-lès-Dax, hará resonar los 1.400 tubos de su instrumento en un concierto excepcional.

Pierre Poque, Titularorganist der Kirche von Saint-Paul-lès-Dax, lässt die 1 400 Pfeifen seines Instruments für ein außergewöhnliches Konzert erklingen.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Grand Dax