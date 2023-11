Concert avec la chorale Mélodia pour le Téléthon Eglise Saint-Paul, 8 décembre 2023, Saint-Paul.

Saint-Paul,Haute-Vienne

Dans le cadre du Téléthon, concert avec la chorale Mélodia du Palais sur Vienne Les sommes récoltées seront reversées au Téléthon..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Eglise

Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Telethon, concert with the Mélodia choir from Palais sur Vienne. The proceeds will be donated to the Telethon.

En el marco del Teletón, concierto con el coro Mélodia de Le Palais sur Vienne. El dinero recaudado se donará al Teletón.

Im Rahmen des Telethon, Konzert mit dem Chor Mélodia aus Le Palais sur Vienne. Die gesammelten Beträge gehen an den Telethon.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT de Noblat