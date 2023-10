Cet évènement est passé Concert Eldorado Eglise Saint-Paul d’Arras (rue Antoine de Saint-Exupéry) Arras Catégories d’Évènement: Arras

Pas-de-Calais Concert Eldorado Eglise Saint-Paul d’Arras (rue Antoine de Saint-Exupéry) Arras, 12 mai 2019, Arras. Concert Eldorado Dimanche 12 mai 2019, 16h00 Eglise Saint-Paul d’Arras (rue Antoine de Saint-Exupéry) 5 € – gratuit pour les moins de 12 ans. Mambo, Cha cha cha ou rythme latino… Retrouvez les musiciens de l’Orchestre pour un concert inédit, haut en couleur, avec notamment l’interprétation de la pièce Eldorado de Thierry Deleruyelle, écrite dans le cadre de cette opération Lille3000. Ce concert sera mis en scène par le directeur de l’Orchestre Maxime Lavoine, et des images viendront agrémenter une histoire à la quête de l’Eldorado, racontée par la Présidente de l’association Christine Dambrine, et une élève de la classe d’Art Dramatique du Conservatoire d’Arras, Manon Selosse. Pour cet événement, l’Orchestre partagera également la scène avec les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie Junior du Conservatoire d’Arras. Eglise Saint-Paul d’Arras (rue Antoine de Saint-Exupéry) rue Antoine de Saint-Exupéry Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07.83.08.47.74 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@o-h-a.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-12T16:00:00+02:00 – 2019-05-12T18:00:00+02:00

2019-05-12T16:00:00+02:00 – 2019-05-12T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Arras, Pas-de-Calais Autres Lieu Eglise Saint-Paul d'Arras (rue Antoine de Saint-Exupéry) Adresse rue Antoine de Saint-Exupéry Arras Ville Arras Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Eglise Saint-Paul d'Arras (rue Antoine de Saint-Exupéry) Arras latitude longitude 50.300233;2.745539

Eglise Saint-Paul d'Arras (rue Antoine de Saint-Exupéry) Arras Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arras/