Double concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois Eglise Saint-Paul Cologny, 24 janvier 2024, Cologny.

Double concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois Mercredi 24 janvier 2024, 17h00, 20h30 Eglise Saint-Paul

Décrits comme des « ambassadeurs de la France » aux « voix cristallines », les Petits Chanteurs à la Croix de Bois comptent parmi les chœurs de garçons les plus accomplis au monde, renommés pour son ouverture et sa précision. Vivant en internat en Bourgogne, à Autun, les Petits Chanteurs suivent un cursus musique-étude en horaires aménagés.

En hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris, le choeur des Petits Chanteurs vous interprétera des grands classiques de la musique sacrée comme l’Ave Maria de Schubert, le Panis angelicus de Franck ou le Stabat Mater de Pergolèse et de la chanson française comme Sous le ciel de Paris ou À Paris.

Un spectacle familial et accessible à tous.

https://www.youtube.com/watch?v=6imgthtWsWg

Eglise Saint-Paul Avenue de Saint-Paul 6, 1223 Cologny Cologny 1224 Genève https://saintpaul.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/academie-anne-de-guigne/evenements/les-petits-chanteurs-a-la-croix-de-bois-a-geneve-horaire-2 »}] [{« data »: {« author »: « PCCBVEVO », « cache_age »: 86400, « description »: « Retrouvez lu2019 « Ave Maria de Caccini », extrait de « Comme un chant d’Espu00e9rance », disponible du00e8s maintenant ! nu25b6 https://smarturl.it/0gzvuv n nToute l’actualitu00e9 des Petits Chanteurs est disponible sur : nu25b6 https://www.facebook.com/PCCB.Infos/ nu25b6 https://www.pccb.fr/ », « type »: « video », « title »: « Les Petits Chanteurs u00e0 la Croix de Bois – Ave Maria de Caccini (Clip officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/6imgthtWsWg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=6imgthtWsWg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCOZU0WftpC-sKk1uza8KIDw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois - Ave Maria de Caccini (Clip officiel)

Lire cette vidéo sur YouTube

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=6imgthtWsWg »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-24T17:00:00+01:00 – 2024-01-24T18:30:00+01:00

2024-01-24T20:30:00+01:00 – 2024-01-24T22:00:00+01:00

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois