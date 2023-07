Découvrez l’héritage préservé de cette église et plongez dans son passé fascinant Église Saint-Paul Beaucaire, 16 septembre 2023, Beaucaire.

L’église Saint-Paul, anciennement la chapelle du couvent des moines Cordeliers établi ici depuis le milieu du XIVe siècle, vous dévoile son riche héritage. Le premier couvent des Cordeliers fut détruit puis reconstruit à l’intérieur des remparts, entre les XIVe et XVe siècles, en réutilisant les pierres de l’ancienne construction. Ainsi, cette église renferme de nombreux vestiges de l’ancien couvent des Cordeliers.

Dès le XVIIe siècle, l’édifice fut intégré à une suite de maisons érigées par les frères Cordeliers eux-mêmes, le rendant peu visible depuis l’extérieur. Cependant, son magnifique clocher pyramidal surmonté d’une flèche à crochets se démarque, contrastant avec l’arcade humble qui supporte encore la cloche du premier couvent, visible sur le toit. L’église est composée de quatre travées de la nef, accompagnées de chapelles latérales construites entre les contreforts.

Après la Révolution française, l’église fut remeublée et conserve aujourd’hui de nombreux objets mobiliers issus d’églises ou de couvents de la région. En outre, cinq œuvres spécialement réalisées par le peintre arlésien Jacques Réattu (1760-1833) et son élève Augustin Aubert au XIXe siècle embellissent ce monument.

L’église Saint-Paul a été officiellement classée au titre des Monuments historiques le 2 février 2005, témoignant de son importance patrimoniale.

