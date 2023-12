GRAND CONCERT AU PROFIT DE L’UKRAINE Eglise Saint Patrick Rue du chemin vert Boulogne-sur-Mer Catégories d’Évènement: Boulogne-sur-Mer

fin : 2024-01-07 . Grand concert au profit de l’Ukraine à l’église Saint Patrick de Boulogne-sur-Mer le dimanche 7 janvier 2024 à 15H avec Vilnia Ukraïnia (association humanitaire d’aide à l’Ukraïne et avec la participation des Voix du Caraquet de Desvres.

Entrée : 5€ versée à l’association.

Réservations au 06 50 82 26 12. .

Eglise Saint Patrick

Rue du chemin vert

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

