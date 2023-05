Visite libre de l’église Saint-Paterne Église Saint-Paterne Rémalard en Perche Catégories d’Évènement: Orne

Rémalard en Perche Visite libre de l’église Saint-Paterne Église Saint-Paterne, 16 septembre 2023, Rémalard en Perche. Visite libre de l’église Saint-Paterne 16 et 17 septembre Église Saint-Paterne Découverte de l’église. Église Saint-Paterne Rue de l’Huisne, Bellou sur Huisne, 61110 Rémalard-en-Perche Rémalard en Perche 61110 Bellou-sur-Huisne Orne Normandie 06 77 91 42 45 [{« type »: « email », « value »: « belloupatrimoine@orange.fr »}] Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Orne, Rémalard en Perche Autres Lieu Église Saint-Paterne Adresse Rue de l'Huisne, Bellou sur Huisne, 61110 Rémalard-en-Perche Ville Rémalard en Perche Lieu Ville Église Saint-Paterne Rémalard en Perche

Église Saint-Paterne Rémalard en Perche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/remalard en perche/

Visite libre de l’église Saint-Paterne Église Saint-Paterne 2023-09-16 was last modified: by Visite libre de l’église Saint-Paterne Église Saint-Paterne Église Saint-Paterne 16 septembre 2023 Église Saint-Paterne Rémalard en Perche

Rémalard en Perche