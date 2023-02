CONCERT FLÛTE DE PAN – ORGUE- VIOLONCELLE Église Saint Paterne Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

CONCERT FLÛTE DE PAN – ORGUE- VIOLONCELLE
Dimanche 26 mars, 14h30
Église Saint Paterne Orléans

Entrée : 18€; Gratuit pour les 15 ans et moins. Billetterie ouverte à 14h. “ D’une famille de musiciens originaire d’Alsace, Georges SCHMITT, artiste aux multiples talents, est qualifié par ses pairs de « saltimbanque de génie, inclassable dans le monde du spectacle.

A la manière d’un véritable artisan, il confectionne ses flûtes de pan en remplaçant la cire d’abeille traditionnellement utilisée depuis l’antiquité pour accorder les flûtes de pan par un système breveté de réglage à piston.

Ce procédé simple mais révolutionnaire a fait de Georges SCHMITT l’inventeur de flûte de pan accordable. Ce qui lui a permis d’étendre ainsi son répertoire à la musique classique et sacrée. »

Pour ce concert, il sera accompagner de Francis Roudier à l’orgue et de Loraine Bazalgette au violoncelle. Église Saint Paterne Orléans 112 Rue Bannier Orléans 45000 Loiret Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

