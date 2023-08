Visite guidée de l’église Saint-Patern Eglise Saint Patern – Séné Séné Catégories d’Évènement: Morbihan

Séné Visite guidée de l’église Saint-Patern Eglise Saint Patern – Séné Séné, 16 septembre 2023, Séné. Visite guidée de l’église Saint-Patern 16 et 17 septembre Eglise Saint Patern – Séné Entrée libre Visite guidée de l’édifice avec Yves-Jean et montée au clocher avec René pour découvrir la vue sur les alentours. Eglise Saint Patern – Séné Place de l’église, 56860 Séné Séné 56860 Morbihan Bretagne http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/illustration/ivr5320075605776nucb/b0ed9011-f039-434f-a686-ea55c8cca4e4 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Ville de Séné Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Séné Autres Lieu Eglise Saint Patern - Séné Adresse Place de l'église, 56860 Séné Ville Séné Departement Morbihan Lieu Ville Eglise Saint Patern - Séné Séné latitude longitude 47.618988;-2.736864

Eglise Saint Patern - Séné Séné Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sene/