Découverte de l'orgue de Saint-Pasquier église Saint-Pasquier Nantes

Nantes Découverte de l’orgue de Saint-Pasquier église Saint-Pasquier Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Découverte de l’orgue de Saint-Pasquier 16 et 17 septembre église Saint-Pasquier Entrée libre 1​6h : Concert d’orgue. Musique Renaissance et baroque.

1​7h: Tribune ouverte . L’organiste titulaire Gaëlle Coulon vous invite à venir découvrir les coulisses de l’orgue : son histoire, son mécanisme , ses sonorités . église Saint-Pasquier Place Émile Fritsch, 44000 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire 0687855370 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083010716742 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083010716742 Venez découvrir le nouvel orgue de l’église Saint-Pasquier, inauguré en février 2023. Instrument unique à Nantes, cet orgue construit par la manufacture Frédéric Desmottes, est d’esthétique baroque ibérique. Après une heure d’orgue donnée par les organistes de la paroisse, la tribune sera ouverte aux curieux désireux de découvrir l’orgue de près. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

