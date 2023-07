Exposition – « Nos rêves nous unissent dans un amour infini » Eglise Saint-Pardoux-Morterolles, 5 août 2023, Saint-Pardoux-Morterolles.

Saint-Pardoux-Morterolles,Creuse

Peintures du peintre péruvien MAKO MOYA – « Nos rêves nous unissent dans un amour infini ».

Gratuit..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 00:30:00. .

Eglise

Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Paintings by Peruvian painter MAKO MOYA – « Our dreams unite us in infinite love ».

Free admission.

Cuadros del pintor peruano MAKO MOYA – « Nuestros sueños nos unen en un amor infinito ».

Entrada gratuita.

Gemälde des peruanischen Malers MAKO MOYA – « Unsere Träume vereinen uns in einer unendlichen Liebe ».

Kostenlos.

