Visitez une église renfermant des sculptures emblématiques du « Beau XVIe siècle » 16 et 17 septembre Église Saint-Pantaléon Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir cette somptueuse église renfermant des sculptures emblématiques du « Beau XVIe siècle ». Église Saint-Pantaléon Rue de Vauluisant, 10000 Troyes Troyes 10000 Quartier du Vauluisant Aube Grand Est L'église fut érigée en paroisse par l'évêque le 7 décembre 1715. Cet édifice est assimilé à un musée de la statuaire religieuse champenoise en raison des nombreuses sculptures du XVIe siècles qu'il renferme. Six grandes toiles de Jacques Carrey, peintes en 1720 et restaurées en 2011, sont à découvrir à l'intérieur. L'édifice a été classé en 1862.

