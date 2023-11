Crèche à l’église Eglise Saint-Pantaléon-les-Vignes, 20 décembre 2023, Saint-Pantaléon-les-Vignes.

Saint-Pantaléon-les-Vignes,Drôme

Une crèche réalisée par des bénévoles à découvrir dans l’église du village.

Elle change chaque année, donc n’hésitez pas à y retourner !.

2023-12-20 10:00:00 fin : 2023-01-07 18:00:00. .

Eglise

Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A nativity scene created by volunteers to be discovered in the village church.

It changes every year, so don’t hesitate to return!

Una cuna creada por voluntarios que se descubre en la iglesia del pueblo.

Cambia cada año, ¡así que no dudes en volver!

Eine von Freiwilligen erstellte Krippe, die es in der Dorfkirche zu entdecken gibt.

Sie ändert sich jedes Jahr, also zögern Sie nicht, sie zu besuchen!

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes