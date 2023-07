Admirez la variété architecturale d’une église du XIXème siècle Eglise Saint-Pantaléon Gueberschwihr Catégories d’Évènement: Gueberschwihr

Admirez la variété architecturale d'une église du XIXème siècle 16 et 17 septembre Découvrez, au cours de visites guidées, cette église ainsi que son mobilier et ses oeuvres oubliées puis restaurées, s'inscrivant dans une démarche patrimoniale d'ensemble.

Un jeu-quizz pour les scolaires et jeunes est mis à disposition. Eglise Saint-Pantaléon 13 Place de la Mairie, 68420 Gueberschwihr Le clocher, classé au titre des Monuments historiques en 1841, est l'unique vestige de l'église romane du deuxième quart du XIIème siècle. C'est le chevalier Burkhard de Gueberschwihr, fondateur de l'abbaye de Marbach, qui est sans doute à son origine. Le reste de l'édifice a été rebâti entre 1874 et 1878 sous la conduite de l'architecte Jean-Baptiste Schacre père (1808-1876). Il en dressa les plans dans un style néo-roman, avec beaucoup de rigueur et un grand souci d'harmonie avec l'ancien clocher du XIIème siècle préservé.

