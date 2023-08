Découvrez la restauration d’un clocher et le remplacement des ardoises de la fin du XIXe siècle Église Saint-Pancrace Husseren-les-Châteaux Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Husseren-les-Châteaux Découvrez la restauration d’un clocher et le remplacement des ardoises de la fin du XIXe siècle Église Saint-Pancrace Husseren-les-Châteaux, 17 septembre 2023, Husseren-les-Châteaux. Découvrez la restauration d’un clocher et le remplacement des ardoises de la fin du XIXe siècle Dimanche 17 septembre, 13h30 Église Saint-Pancrace Entrée libre Découvrez une exposition et la présentation de la restauration du clocher et du remplacement des ardoises datant de 1884. Église Saint-Pancrace 6 rue de l’Église, 68420 Husseren-les-Châteaux Husseren-les-Châteaux 68420 Haut-Rhin Grand Est L’église paroissiale Saint-Pancrace a été édifiée à l’emplacement d’une ancienne église démolie en 1881. L’église actuelle a été construite en 1884 dans un style néo-gothique. Le chœur de l’église est voûté en forme d’ogive. La nef est flanquée de bas-côtés et d’une tour porche. Le portail central, orné de colonnes jumelées, porte la date de 1884. Un décor peint à motifs d’entrelacs et des vitraux rehaussent l’ornement intérieur.

Cette église possède quelques œuvres intéressantes, dont une statue de saint Pancrace en bois. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

