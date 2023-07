Prenez part à une visite libre de cette église du XIIe siècle richement décorée Église Saint-Pancrace Aramon, 16 septembre 2023, Aramon.

Prenez part à une visite libre de cette église du XIIe siècle richement décorée 16 et 17 septembre Église Saint-Pancrace Gratuit. Entrée Libre.

Découvrez l’église Saint-Pancrace, et admirez ses décors peints, ses boiseries, ainsi que des fonts baptismaux remarquables, des objets sacerdotaux et des tableaux.

Cette église classée au titre des Monuments historiques vient d’être intégralement restaurée. Pour en savoir plus sur son histoire, n’hésitez pas à consulter le site de l’association qui l’anime : Page Facebook des Amis de Saint Pancrace.

Église Saint-Pancrace Rue Pitot, 30390 Aramon Aramon 30390 Gard Occitanie [{« link »: « https://www.facebook.com/AmisdeSaintPancrace »}] Située au centre du village, cette église romane a été bâtie à partir du XIIe siècle, agrandie aux XVIIe et XVIIIe siècles. Elle possède des décors peints, des boiseries et des fonts baptismaux remarquables, des objets sacerdotaux (chasubles, ciboires) et des tableaux. Ce bâtiment a récemment fait l’objet d’une restauration complète.

