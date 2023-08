Présentation et mise en valeur de l’église Église Saint-Palais Saint-Palais-sur-Mer, 16 septembre 2023, Saint-Palais-sur-Mer.

Présentation et valorisation de l’église romane du XIIe siècle de Saint-Palais sur le chemin de Compostelle.

Visite libre de l’église, incluant ses nouveaux vitraux, avec des explications assurées par des bénévoles et un document d’information à disposition.

En soirée, l’édifice sera sublimé par des illuminations extérieures et intérieures.

À 21h, seront projetées des photos et des vidéos illustrant la mise en place des nouveaux vitraux en 2022 ainsi que le concert de l’ensemble instrumental chinois (Août 2023), qui s’est tenu dans l’église dans le cadre du festival international Eurochestries de Charente Maritime.

Église Saint-Palais Rue de l’Abbé Fayaud, 17420 Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 57 32 61 58 L’église paroissiale de Saint-Palais-sur-Mer, baptisée l’église Saint-Pallais, trouve son emplacement dans le département de la Charente-Maritime.

Érigée au commencement du XXe siècle, elle vient en remplacement de l’ancienne église Saint-Pallais, considérée alors comme trop étroite.

Elle hérite du nom de son prédécesseur, qui rend hommage à un évêque du VIe siècle à Saintes, Palladius.

Entre 1909 et 1911, cette église de style néo-roman voit le jour sous l’initiative de l’abbé Léon Gerbier et sous la supervision de l’architecte Georges Naud. Le but est de remplacer l’ancienne église située à quelques mètres de là, devenue inadaptée pour les offices religieux.

Ce sanctuaire, d’une grande simplicité, adopte la forme d’une croix latine. Il est constitué d’une nef comprenant quatre travées, d’un transept spacieux et d’un chevet plat orné de trois baies qui abritent des vitraux réalisés par le maître-verrier bordelais Gustave-Pierre Dagrant. Ces vitraux illustrent les figures de saint Pierre et saint Simon, encadrant ainsi le saint patron de l’église, à savoir saint Pallais, douzième évêque de Saintes au VIe siècle. D’autres vitraux similaires ornent les croisillons, tandis que ceux de la nef portent la signature du maître-verrier Van-Guy. Possibilité de parking à proximité.

