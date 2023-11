Festival de musique du monde « L’Oreille du Perche » Eglise Saint Ouen Verrières, 25 juillet 2024, Verrières.

Verrières,Orne

Pour cette troisième édition qui se déroulera du 25 au 28 juillet dans les églises de Verrières et Corbon, vous êtes invité.es à voyager à travers des formations éblouissantes de qualités musicales et d’intensité émotionnelle.

Plus d’infos sur http://loreilleduperche.fr/.

Vendredi 2024-07-25 fin : 2024-07-28 . .

Eglise Saint Ouen Place Saint-Ouen

Verrières 61110 Orne Normandie



For this third edition, which takes place from July 25 to 28 in the churches of Verrières and Corbon, you are invited to take a journey through groups dazzling in their musical quality and emotional intensity.

Further information at http://loreilleduperche.fr/

En esta tercera edición, que tendrá lugar del 25 al 28 de julio en las iglesias de Verrières y Corbon, le invitamos a realizar un viaje a través de grupos de deslumbrante calidad musical e intensidad emocional.

Para más información, visite http://loreilleduperche.fr/

Bei dieser dritten Ausgabe, die vom 25. bis 28. Juli in den Kirchen von Verrières und Corbon stattfindet, sind Sie eingeladen, durch Formationen zu reisen, die durch ihre musikalischen Qualitäten und ihre emotionale Intensität blenden.

Weitere Informationen finden Sie unter http://loreilleduperche.fr/

Mise à jour le 2023-11-17 par OT CdC Coeur du Perche