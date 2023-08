Journées Européennes du Patrimoine – Visite libre et commentée de l’église Saint-Ouen Eglise Saint-Ouen Saint-Ouen-de-Sécherouvre, 17 septembre 2023, Saint-Ouen-de-Sécherouvre.

Saint-Ouen-de-Sécherouvre,Orne

Visite libre et commentée de l’église Saint-Ouen par Jean-Claude et Francine Amiot. Visite commentée sur l’évolution de l’église du XIIème siècle à nos jours, ainsi que sur les différents aménagements et oeuvres d’art, tout en racontant « la petite histoire », celle des curés et habitants du village..

2023-09-17 13:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Eglise Saint-Ouen

Saint-Ouen-de-Sécherouvre 61560 Orne Normandie



Guided tour of Saint-Ouen church by Jean-Claude and Francine Amiot. Guided tour on the evolution of the church from the 12th century to the present day, as well as on the various fittings and works of art, while recounting the « little story » of the village’s parish priests and inhabitants.

Visita guiada de la iglesia de Saint-Ouen por Jean-Claude y Francine Amiot. Visita guiada de la evolución de la iglesia desde el siglo XII hasta nuestros días, así como de los diferentes equipamientos y obras de arte, mientras se cuenta « la pequeña historia », la de los párrocos y habitantes del pueblo.

Freie und kommentierte Besichtigung der Kirche Saint-Ouen durch Jean-Claude und Francine Amiot. Kommentierte Führung über die Entwicklung der Kirche vom 12. Jahrhundert bis heute sowie über die verschiedenen Einrichtungen und Kunstwerke. Dabei wird auch die « kleine Geschichte » erzählt, die Geschichte der Pfarrer und Einwohner des Dorfes.

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme