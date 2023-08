Visite guidée de l’église Saint-Ouen Église Saint-Ouen Saint-Ouen-de-Sécherouvre Catégories d’Évènement: Orne

Saint-Ouen-de-Sécherouvre Visite guidée de l’église Saint-Ouen Église Saint-Ouen Saint-Ouen-de-Sécherouvre, 17 septembre 2023, Saint-Ouen-de-Sécherouvre. Visite guidée de l’église Saint-Ouen Dimanche 17 septembre, 13h00 Église Saint-Ouen Une visite commentée vous est offerte à l’occasion des Journées du Patrimoine 2023 pour vous parler de cette église remarquable à bien des égards. Vous découvrirez ses origines, ses transformations successives au fil du temps puis à l’intérieur, certaines oeuvres d’artistes connus et reconnus, tels que Louis Barillet, Charles Lorin, les frères Lérat ou Lambert-Rucki. Une promenade qui vous fera voyager sur plusieurs siècles.

RV Dimanche 17 septembre de 13h à 18h Église Saint-Ouen 61560 Saint-Ouen-de-Sècherouvre

Église pour laquelle l'ancien curé, l'Abbé Girard à beaucoup œuvré. Sa tour est ornée d'une mosaïque de 15 mètres de haut, 15 céramiques des mystères du rosaire jalonnent le pourtour de l'église et un carillon de 4 cloches marque le temps.

