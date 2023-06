Visite guidée de l’église Saint-Ouen Eglise Saint-Ouen Périers-sur-le-Dan Périers-sur-le-Dan Catégories d’Évènement: Calvados

Périers-sur-le-Dan Visite guidée de l’église Saint-Ouen Eglise Saint-Ouen Périers-sur-le-Dan, 16 septembre 2023, Périers-sur-le-Dan. Visite guidée de l’église Saint-Ouen 16 et 17 septembre Eglise Saint-Ouen Les pierres, agencées en arêtes de poisson depuis le VIIIe siècle, vous parleront de ce qu’elles ont vécu depuis la naissance de cet édifice. Saint-Ouen, patron de notre commune, et ses habitants vous raconteront l’année écoulée dans ce cœur de village Eglise Saint-Ouen Rue de l’église, 14112 Périers-sur-le-Dan Périers-sur-le-Dan 14112 Calvados Normandie https://www.periers-sur-le-dan.fr/eglise-saint-ouen/ Eglise du VIIIe s. plusieurs fois détruite et reconstruite, on constate 5 édifications successives mais de la première église il ne reste qu’une partie des murs appareillés en « arrêtes de Poisson ». Présence de peintures murales du XIVe s. relatant la vie de Saint Ouen restaurées en 2005. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

