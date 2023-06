Visite libre de l’église de Saint-Ouen Église Saint-Ouen Genneville Genneville Catégories d’Évènement: Calvados

Genneville Visite libre de l’église de Saint-Ouen Église Saint-Ouen Genneville, 15 septembre 2023, Genneville. Visite libre de l’église de Saint-Ouen 15 – 17 septembre Église Saint-Ouen l’église de Saint-Ouen de la commune de Genneville sera ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine de 2023. Église Saint-Ouen Le bourg, 14600 Genneville Genneville 14600 Calvados Normandie 02 31 89 23 30 http://ot-honfleur.fr Le village possède plusieurs témoignages du passé, tels que son lavoir et l’église Saint-Ouen, datée des XIIIe et XVIe siècles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 patrimoine-religieux Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Genneville Autres Lieu Église Saint-Ouen Adresse Le bourg, 14600 Genneville Ville Genneville Departement Calvados Age max 99 Lieu Ville Église Saint-Ouen Genneville

Église Saint-Ouen Genneville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/genneville/

Visite libre de l’église de Saint-Ouen Église Saint-Ouen Genneville 2023-09-15 was last modified: by Visite libre de l’église de Saint-Ouen Église Saint-Ouen Genneville Église Saint-Ouen Genneville 15 septembre 2023