Visite libre Église Saint-Orien Meslay-le-Grenet, 16 septembre 2023, Meslay-le-Grenet.

Église Saint-Orien Place Jean-Moulin 28120 Meslay-le-Grenet Meslay-le-Grenet 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Église du XIIe siècle qui abrite plusieurs peintures : « Danse Macabre », « Dit des Trois Morts et des Trois Vifs », « Dit les Femmes Bavardes », « La Légende du Roi Mort », et des scènes de la Passion.

La » Danse Macabre » est une procession de personnages représentant les divers états sociaux, chacun accompagné de son mort. C’est l’égalité de tous devant la mort, riches ou pauvres, puissants ou humbles. 20 « couples » selon un ordre hiérarchique, alternativement religieux et civils ou militaires des plus influents aux plus humbles. Entre Chartres et Le Mans (D 149)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

