Journées européeenes du patrimoine 2023- Ouverture des églises Eglise Saint-Orens Gère-Bélesten, 16 septembre 2023, Gère-Bélesten.

Gère-Bélesten,Pyrénées-Atlantiques

Reconstruite au XIXè. Réemploi probable des matériaux de l’ancienne église. Ensemble de verrières à personnages héraldiques..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. EUR.

Eglise Saint-Orens

Gère-Bélesten 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Rebuilt in the 19th century. Probably reuse of materials from the old church. Set of windows with heraldic characters.

Reconstruida en el siglo XIX. Probablemente se reutilizaron materiales de la antigua iglesia. Conjunto de vidrieras con figuras heráldicas.

Im 19. Jahrhundert wiederaufgebaut. Jahrhundert. Wahrscheinlich wurden Materialien der alten Kirche wiederverwendet. Glasfenster mit heraldischen Figuren.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées