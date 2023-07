Découvrez une église du XVIe siècle lors d’une visite libre ou guidée Église Saint-Orens Dolmayrac Catégories d’Évènement: Dolmayrac

Découvrez une église du XVIe siècle lors d'une visite libre ou guidée

16 et 17 septembre

Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, prenez part à une visite libre ou accompagné d'un guide, pour découvrir l'église Saint-Orens de Dolmayrac.

Église Saint-Orens
Le Bourg, 47110 Dolmayrac
Dolmayrac

Cette église, édifiée au XVIe siècle, présente un chœur voûté en croisée d'ogives à liernes et tiercerons, caractéristique du gothique flamboyant de la région. Le décor sculpté est encore visible dans le chœur.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

