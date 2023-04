Découvrez une église du XIe siècle Église Saint-Oradoux Lupersat Catégories d’évènement: Creuse

Lupersat

Découvrez une église du XIe siècle Église Saint-Oradoux, 16 septembre 2023, Lupersat. Découvrez une église du XIe siècle 16 et 17 septembre Église Saint-Oradoux Gratuit. Entrée libre. Après des destructions dues aux invasions, aux incendies par la foudre, l’église du XIe fut restaurée aux XVe, XVIIe siècles sans dénaturer sa forme d’origine de style roman limousin. En forme de croix latine simple à chœur rectangulaire, croisillons droits sans chapelle adventice. Dédiée à saint Oradoux, elle présente des chapiteaux sculptés aux scènes réalistes, parfois assez crues. Église Saint-Oradoux Place de l’Église, 23190 Lupersat Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 67 67 51 La construction de l’église de Lupersat fut lancée au XIe siècle. Dédiée à saint Oradoux (saint martyr dont les reliques sont conservées dans l’église) elle est de style roman classique en croix latine. Quelques siècles plus tard (1288) elle sera le siège de l’archiprêtré de Combraille. Située à une vingtaine de kilomètres d’Aubusson, elle présente une silhouette très particulière dans le paysage creusois par son étrange flèche à bulbe (unique dans le département) qui se dresse au sommet du clocher de la croisée. La haute toiture de sa nef abrite une architecture sobre, aux chapiteaux sculptés assez particuliers pour la truculence osée des personnages (45 chapiteaux historiés). Elle abrite également un retable du XVIIe siècle. La foudre endommagea l’édifice au début du XVIe siècle, les réparations effectuées lui donnèrent son aspect actuel. Au XVIIe siècle, la duchesse de Montpensier, épouse du frère de Louis XIII fit exécuter quelques transformations comme en témoigne le portail nord qui porte ses armes. L’église Saint-Oradoux est classée au titre des Monuments historiques depuis 1974. La restauration intérieure a été achevée en avril 2013, elle est suivie actuellement d’une restauration extérieure. L’église Saint-Oradoux est ouverte tous les jours au public. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00 ©commune de Lupersat

