Troyes Visitez librement une église du XVIe siècle de style bourguignon Église Saint-Nizier Troyes, 16 septembre 2023, Troyes. Visitez librement une église du XVIe siècle de style bourguignon 16 et 17 septembre Église Saint-Nizier Gratuit. Entrée libre. Découvrez librement cette église du XVIe siècle dont la toiture en tuiles vernissées est de style Bourguignon. Église Saint-Nizier Place Saint-Nizier, Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 06 30 62 30 73 http://www.vpah-troyes.fr/ L’édifice consacré à saint Nizier fut presque entièrement réalisé au XVIe siècle. Le portail principal est attribué à Dominique Florentin (vers 1501-1570), sculpteur troyen de la Renaissance. La tour carrée, qui flanque la façade et culmine à 33 mètres de hauteur, fut achevée en 1619. Sa toiture aux tuiles vernissées, de style bourguignon, en fait un édifice peu commun dans le Bouchon de Champagne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

