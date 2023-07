Visite de l’église Saint-Nizier d’Accolay Église Saint-Nizier Deux Rivières Catégories d’Évènement: Deux Rivières

Yonne Visite de l’église Saint-Nizier d’Accolay Église Saint-Nizier Deux Rivières, 16 septembre 2023, Deux Rivières. Visite de l’église Saint-Nizier d’Accolay 16 et 17 septembre Église Saint-Nizier Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Nizier d’Accolay vous ouvre ses portes. La paroisse est attestée dès la fin du VIe siècle. Vous pourrez admirer lors de votre visite le sarcophage mérovingien présent dans l’église et la niche reliquaire dans le chœur.

Des visites commentées sont organisées samedi 16 et dimanche 17 septembre à 15h30. Église Saint-Nizier 1 place de l’Église 89460 Accolay Deux Rivières 89460 Accolay Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 11 40 15 55 L’édifice date des XIIe, XIVe et XVIIIe siècles.

La nef du XVIIIe est séparée du sanctuaire roman par un retable monumental en pierre de la fin du XVIIe siècles. L’église compte trois statues classées au titre des Monuments historiques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

