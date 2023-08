Chœur des hommes « Amistat » dans le cadre du Festival Hors-sol 2023#1 Eglise Saint Nicolas Sérilhac, 1 septembre 2023, Sérilhac.

Sérilhac,Corrèze

Le chœur d hommes AMISTAT a été créé en 2021 à St Julien Maumont

Il est composé aujourd’hui de 14 membres, dont trois instrumentistes (accordéon, guitare et trompette)

Son répertoire s’appuie sur les chants populaires d’Occitanie et de France mais également sur quelques morceaux traditionnels basques, catalans, mexicains, italiens…

Se canto, Beth chivalier, De cap ta l’immortéla, L’encantada, La souberana, La piémontaise, Le refuge, Le galérien, La ballade nord irlandaise, Hégoak, Ardiak lero lero, L’estaca, Cielito lindo, Signore delle cime en sont quelques exemples

Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce 22ème concert du Festival Hors-Sol une pause musicale intense comme nous les aimons tant à Sérilhac

Entrée libre et ouverte à tout le monde.

Eglise Saint Nicolas

Sérilhac 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The AMISTAT men’s choir was founded in 2021 in St Julien Maumont, France

Today it has 14 members, including three instrumentalists (accordion, guitar and trumpet)

Its repertoire is based on popular songs from Occitania and France, as well as traditional Basque, Catalan, Mexican and Italian pieces…

Se canto, Beth chivalier, De cap ta l’immortéla, L’encantada, La souberana, La piémontaise, Le refuge, Le galérien, La ballade nord irlandaise, Hégoak, Ardiak lero lero, L’estaca, Cielito lindo, Signore delle cime are just a few examples

All the ingredients are in place to make this 22nd Hors-Sol Festival concert the intense musical break we love so much at Sérilhac

Admission free and open to all

El coro masculino AMISTAT se fundó en 2021 en St Julien Maumont

Actualmente cuenta con 14 miembros, incluidos tres instrumentistas (acordeón, guitarra y trompeta)

Su repertorio se basa en canciones populares de Occitania y Francia, así como piezas tradicionales vascas, catalanas, mexicanas e italianas….

Se canto, Beth chivalier, De cap ta l’immortéla, L’encantada, La souberana, La piémontaise, Le refuge, Le galérien, La ballade nord irlandaise, Hégoak, Ardiak lero lero, L’estaca, Cielito lindo, Signore delle cime son sólo algunos ejemplos

Todos los ingredientes están ahí para hacer de este 22º concierto del Festival Hors-Sol la intensa pausa musical que tanto nos gusta en Sérilhac

Entrada libre y gratuita

Der Ch?ur d’hommes AMISTAT wurde 2021 in St Julien Maumont gegründet

Er besteht heute aus 14 Mitgliedern, darunter drei Instrumentalisten (Akkordeon, Gitarre und Trompete)

Sein Repertoire stützt sich auf Volkslieder aus Okzitanien und Frankreich, aber auch auf einige traditionelle baskische, katalanische, mexikanische und italienische Stücke…

Se canto, Beth chivalier, De cap ta l’immortéla, L’encantada, La souberana, La piémontaise, Le refuge, Le galérien, La ballade nord irlandaise, Hégoak, Ardiak lero lero, L’estaca, Cielito lindo, Signore delle cime sind nur einige Beispiele

Alle Zutaten sind vereint, um dieses 22. Konzert des Hors-Sol-Festivals zu einer intensiven musikalischen Pause zu machen, wie wir sie in Sérilhac so sehr lieben

Freier Eintritt und offen für alle

