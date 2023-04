Exposition de peintures et sculptures Eglise Saint Nicolas Saint-Nicolas-d'Aliermont Catégories d’Évènement: Saint-Nicolas-d'Aliermont

Seine-Maritime Exposition de peintures et sculptures Eglise Saint Nicolas, 16 septembre 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont. Exposition de peintures et sculptures 16 et 17 septembre Eglise Saint Nicolas 110 places. Les Artistes Indépendants exposent les œuvres des sociétaires et accueillent en invité d’honneur l’artiste peintre Patrick Serc qui propose une installation dans trois lieux insolites des « caravanes » vous pouvez découvrir des carnets de voyage, des dessins et d’autres surprises ! Également un accrochage de peintures. Eglise Saint Nicolas 131 rue des Canadiens, 76510 Saint-Nicolas-d’Aliermont Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie 06 81 21 95 39 L’église St Nicolas, située sur une place au coeur du village, présente une Tour-Clocher à la croisée du transept. La façade occidentale est munie d’un portail en arc brisé. présnce de parkings à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

