Les merveilles du carillon : une expérience sonore et visuelle captivante Eglise Saint-Nicolas Saint-Julien-Gaulène, 17 septembre 2023, Saint-Julien-Gaulène.

Le carillon peut être visité à différents niveaux, comprenant le clavier, la tringlerie et les cloches. Pour offrir une vision complète du carillon, une vidéo est installée à l’entrée de l’église. Les visiteurs ont la possibilité de visiter librement ou d’être accompagnés lors de la découverte du carillon (une vidéo est également disponible pour les personnes à mobilité réduite). Que ce soit en individuel ou en petit groupe, il est également possible de profiter d’une buvette et de grignoter sur place.

Eglise Saint-Nicolas Place du carillon, 81340 Saint-Julien-Gaulène Saint-Julien-Gaulène 81340 Tarn Occitanie 05 63 53 42 52 – 06 87 44 91 98 https://www.carillonsenpaysdoc.fr/fr/carillons/saint-julien-gaulene-eglise-saint-nicolas L’église Saint-Nicolas abrite un remarquable carillon de 20 cloches dans son clocher. Ces cloches sont actionnées par un clavier à poings. Parmi elles, 10 ont été fabriquées par le fondeur Louison de Toulouse et sont connues sous le nom de « Demoiselles de Louison ».

Elles tirent leur nom de leur apparence avec une tête en forme de boule, un corsage, une jupe, deux bras arrondis et une silhouette élancée. Ces cloches peuvent effectuer une rotation sur elles-mêmes, appelée « volée tournante ».

À ce jour, elles constituent le plus grand ensemble de cloches à volée tournante en France, selon les recherches disponibles.

Le carillon peut être visité à différents niveaux, comprenant le clavier, la tringlerie et les cloches. Pour offrir une vision complète du carillon, une vidéo est installée à l'entrée de l'église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Association Vie du carillon en pays Tarnais