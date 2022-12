Le Chant des légendes Église Saint-Nicolas Sainghin-en-Mélantois Catégories d’évènement: Nord

Le Chant des légendes Église Saint-Nicolas, 2 juin 2023, Sainghin-en-Mélantois. Le Chant des légendes Vendredi 2 juin 2023, 20h30 Église Saint-Nicolas

5 € / gratuit pour les -15 ans

Proposé par le Chœur Régional Hauts-de-France Église Saint-Nicolas Rue du Maréchal Leclerc, Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois 59262 Nord Hauts-de-France Le Chœur Régional Hauts-de-France propose un programme bâti autour de trois grandes œuvres du répertoire romantique allemand.

> Le Mirjams Siegesgesang de Schubert raconte à sa manière la traversée de la Mer Rouge par les Hébreux, poursuivis par le pharaon.

> L’Hymne de Mendelssohn est comme une petite cantate, décrivant le désespoir du croyant et la prière qu’il adresse au Créateur.

> Le Stabat Mater de Rheinberger fera certainement découvrir un compositeur au langage à la fois direct, simple et raffiné.

Le programme sera également étoffé d’autres pièces, notamment le Pâtre sur le rocher de Schubert, qui permettra d’apprécier le timbre de la clarinette.

Distribution :

Isabelle Philippe, soprano

Christian Gossart, clarinette

Pierre Bourteel, piano, quatuor à cordes Formica

Chœur Régional Hauts-de-France

Direction : Eric Deltour

Durée : 1h45

Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T20:30:00+02:00

