Visitez une église gothique en profitant de pauses musicales 16 et 17 septembre Église Saint-Nicolas Entrée libre et visite commentée

Au cœur de cette église, profitez d’intermèdes musicaux, afin d’apprécier de courtes pauses musicales lors de votre visite commentée.

Église Saint-Nicolas Place Saint-Nicolas, 88300 Neufchâteau Rebeuville 88300 Vosges Grand Est 03 29 94 10 95 http://www.tourisme-ouest-vosges.fr/l-eglise-saint-nicolas/ Construite dans une pente à forte déclivité, à proximité du site de l’ancien château ducal dominant la ville, l’église Saint-Nicolas succède à un édifice primitif roman de la fin du XIe ou du début du XIIe siècle. La crypte, appelée localement église basse, ainsi que le gros-œuvre du transept de l’église haute, placé très à l’ouest, sans doute pour des raisons topographiques, sont de la fin du XIIe siècle.

La nef de l’église haute date, en grande partie, du XIIIe siècle, mais son plan originel en croix latine a été altéré par l’adjonction de nombreuses chapelles, élevées de part et d’autre, à l’initiative de riches familles, principalement aux XVe et XVIe siècles. Les chœurs de la crypte et de l’église haute ont été reconstruits en 1703-1704 dans le style gothique.

